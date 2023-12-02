ما هو تأثير الخضروات الورقية على سرطان الأمعاء؟

MENAFN - Al Wakeel News)قالت دراسة جديدة من إمبريال كوليدج لندن إن زيادة كمية حمض الفوليك من خلال النظام الغذائي، أو تناول المكملات الغذائية، يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وفي هذه الدراسة، التي تعد الأكبر من نوعها، حلل الباحثون بيانات أكثر من 70 ألف شخص، لتحديد المتغيرات الجينية التي قد تعدل كيفية تأثير حمض الفوليك الغذائي (فيتامين ب 9)، ومكملات حمض الفوليك، على مخاطر سرطان القولون والمستقيم.



وأظهرت النتائج التي نشرتها "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية" أن الذين يستهلكون مستويات أعلى من حمض الفوليك الغذائي، انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 7% لكل 260 ميكروغراماً من حمض الفوليك الغذائي.



وتعادل هذه الكمية 65% من الكمية الموصى بها يومياً للشخص البالغ، وهي 400 ميكروغرام.



وأشارت الدراسة إلى أن زيادة تناول حمض الفوليك، الذي يمكن العثور عليه في الخضروات الورقية، مثل السبانخ والملفوف والقرنبيط، يساعد في تقليل خطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم.



كما يوجد حمض الفوليك، أو فيتامين ب 9، في بذور عباد الشمس، والحبوب الكاملة، والبقول كالحمص والعدس والفاصوليا، والفواكه، وخاصة الحمضيات مثل البرتقال. ويتوفر أيضاً كمكمل غذائي.



ويعتبر حمض الفوليك ضرورياً لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وتوصى الحوامل بتناول مكمل حمض الفوليك قبل الحمل أو فور العلم بحدوثه.

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