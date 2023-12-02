تركيا.. توقيف 88 شخصا في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

وذكر أنه تم توقيف 88 شخصا تبين قيامهم بمساعدة التنظيم الإرهابي والتواطؤ معه وتوفير تمويل له. وبين أنه جرى خلال العملية ضبط 5 بندقيات "AK-47"، و7 مسدسات، و18 بندقية صيد غير مرخصة، ومنشورات للتنظيم.

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