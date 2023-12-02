تركيا.. توقيف 88 شخصا في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم السبت، توقيف 88 مشتبها فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة في 9 ولايات تركية، استهدفت تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني).
ولفت يرلي قايا عبر منشور، إلى أن عمليات "الأبطال" جرت في 9 ولايات وكان مركز العمليات ولاية بيتليس جنوب شرق تركيا.
وذكر أنه تم توقيف 88 شخصا تبين قيامهم بمساعدة التنظيم الإرهابي والتواطؤ معه وتوفير تمويل له.
وبين أنه جرى خلال العملية ضبط 5 بندقيات "AK-47"، و7 مسدسات، و18 بندقية صيد غير مرخصة، ومنشورات للتنظيم.
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