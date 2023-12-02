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تركيا.. توقيف 88 شخصا في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

12/2/2023 6:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم السبت، توقيف 88 مشتبها فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة في 9 ولايات تركية، استهدفت تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني).
ولفت يرلي قايا عبر منشور، إلى أن عمليات "الأبطال" جرت في 9 ولايات وكان مركز العمليات ولاية بيتليس جنوب شرق تركيا.

وذكر أنه تم توقيف 88 شخصا تبين قيامهم بمساعدة التنظيم الإرهابي والتواطؤ معه وتوفير تمويل له.
وبين أنه جرى خلال العملية ضبط 5 بندقيات "AK-47"، و7 مسدسات، و18 بندقية صيد غير مرخصة، ومنشورات للتنظيم.

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