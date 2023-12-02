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كتائب القسام تقصف ثلاثة مواقع صهيونية

12/2/2023 6:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام قصف موقع "كيسوفيم" وكيبوتس "نيريم" و"العين الثالثة" برشقات صاروخية

وكانت قد اعلنت انها استهدفت تحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق مغتصبة "ماغين" برشقة صاروخية

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