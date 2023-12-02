كتائب القسام تقصف ثلاثة مواقع صهيونية

كتائب القسام تقصف ثلاثة مواقع صهيونية
التاريخ
12/2/2023 6:13:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام قصف موقع "كيسوفيم" وكيبوتس "نيريم" و"العين الثالثة" برشقات صاروخية
وكانت قد اعلنت انها استهدفت تحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق مغتصبة "ماغين" برشقة صاروخية
MENAFN02122023000208011052ID1107525085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.