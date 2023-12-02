واشنطن تزعم أنها لا تستعد لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في ولاية نيفادا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جيل هروبي، رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، إن بلادها لا تستعد لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في موقع التجارب بولاية نيفادا.



وأضافت هروبي في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لرابطة مراقبة التسلح: "ليس لدينا ما نخفيه، ونحن لا نستعد لتنفيذ تجارب تحت الأرض (مع انفجار نووي)".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن الاهتمام المتزايد بالنشاط في موقع التجارب في نيفادا له ما يبرره، حيث أن الولايات المتحدة تستخدمه بالفعل لتنفيذ أنواع مختلفة من الاختبارات، بما في ذلك التجارب غير الحرجة (دون التسبب في تفاعل متسلسل نووي)، وتقوم أيضا بتحديث موقع الاختبار من خلال تنفيذ عمليات التعدين وتحسين البنية التحتية هناك.



وزعمت هروبي، بأن بلادها تقوم باختبارات في موقع التجارب في نيفادا، بهدف تحسين قدرة الولايات المتحدة على اكتشاف تجارب الأسلحة النووية في أجزاء أخرى من الكوكب. ولتحقيق ذلك يتم إجراء تجارب مع انفجارات كيميائية وغير نووية. ويتم كذلك إجراء تجارب دون الحرجة للتأكد من الجاهزية الجيدة للأسلحة النووية الموجودة والتحقق من أنها في حالة مناسبة.



وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا ستواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بالتجارب النووية الأمريكية، وذكّر بموقف روسيا الاتحادية بشأن هذه القضية، الذي عبر عنه الرئيس فلاديمير بوتين، والمتلخص في أن روسيا لن تكون البادئ في إجراء تجارب نووية، لكنها مستعدة للقيام بذلك ردا على تصرفات مماثلة من جانب الولايات المتحدة.

RT