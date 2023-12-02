(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية
مقتل إسرائيليان، وأصابة 8 آخرون بينهم "حالات حرجة" في إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة اليوم، كما و استشهد فلسطينيان بزعم تنفيذهما العملية
استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم وأصابة عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا
سلطات الاحتلال الإسرائيلي افرجت فجر اليوم ، عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينهم 14 امرأة و 16طفلا، مقابل 10 أسرى إسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين في الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة إلى يوم إضافي
وزير الخارجية ايمن الصفدي يقول في جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ان
زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة
ترتفع درجات الحرارة اليوم ، قليلاً لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 240 شهيدا منذ انتهاء الهدنة 12/02/2023 - 13:15 وكالا
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 240 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأسفر العدوان المتواصل منذ فجر الجمعة، عند انتهاء الهدنة، عن استشهاد 240 فلسطينيا، وإصابة نحو 590 آخرين.
وهذه الحصيلة غير ثابتة وسط تكثيف العدوان على مناطق قطاع غزة، خاصة خان يونس، فيما يواصل عدوانه على مناطق التوام والشيخ رضوان وجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور قتالية.
إلى ذلك، استشهد المصور الصحفي محمد فرج الله، إثر الغارات على شمال غزة، في وقت لم تمر فيه 24 ساعة على استشهاد مصور وكالة الأناضول، منتصر الصواف وشقيقه مروان إثر قصف للاحتلال أمس الجمعة، جنوب قطاع غزة.
ومنذ بدء العدوان منذ أكثر من 50 يوما، استشهد ما يزيد عن 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الحكومي في غزة، الجمعة، أن 73 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة، في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وفجر اليوم السبت، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق زراعية في خان يونس، في حين قصفت الزوارق الحربية مرارا، المناطق الساحلية للمدينة، وتسببت في دمار كبير لعدد من المنازل في المنطقة.
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