240 شهيدا منذ انتهاء الهدنة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 240 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأسفر العدوان المتواصل منذ فجر الجمعة، عند انتهاء الهدنة، عن استشهاد 240 فلسطينيا، وإصابة نحو 590 آخرين.

وهذه الحصيلة غير ثابتة وسط تكثيف العدوان على مناطق قطاع غزة، خاصة خان يونس، فيما يواصل عدوانه على مناطق التوام والشيخ رضوان وجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور قتالية.

إلى ذلك، استشهد المصور الصحفي محمد فرج الله، إثر الغارات على شمال غزة، في وقت لم تمر فيه 24 ساعة على استشهاد مصور وكالة الأناضول، منتصر الصواف وشقيقه مروان إثر قصف للاحتلال أمس الجمعة، جنوب قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان منذ أكثر من 50 يوما، استشهد ما يزيد عن 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الحكومي في غزة، الجمعة، أن 73 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة، في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وفجر اليوم السبت، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق زراعية في خان يونس، في حين قصفت الزوارق الحربية مرارا، المناطق الساحلية للمدينة، وتسببت في دمار كبير لعدد من المنازل في المنطقة.

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