إسرائيل تفرض قيودا على الحركة في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على التحرك في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان وذلك بعد تبادل لإطلاق النار والقصف.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي "جدد القيود على حركة المدنيين في الجليل الأعلى خوفاً من إطلاق النار من لبنان".

ونقلت الصحيفة عن رسالة للجيش أنه تم بالفعل إخلاء عدد من المستوطنات هناك منذ بداية الحرب، وأضافت أن الجيش طلب في الرسالة التي وجهها إلى منسقي الأمن المحليين هناك، بوجوب "إغلاق أبواب التجمعات، وتقليل حركة المرور داخل المنطقة، كما تم فرض حظر على العمل الزراعي".