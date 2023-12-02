إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.

نابلس

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر المحلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، كما جرفت قوات الاحتلال عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أكرم عنتر من منزله في شارع تل غربي نابلس، واقتحمت حي المخفية وشارعي التعاون والطور غربي المدينة.

البيرة

وفي البيرة اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، المدينة وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال تمركز في محيط البلدية، وداهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.

الخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل، وداهمت عددًا من المنازل، واستولت على أثاث جمعية خيرية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مراسلها، أن قوات الاحتلال اقتحمت صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت منزلي المواطنين سمير القاضي، وإبراهيم الهور، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضاف المصد أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الايتام في بلدة يطا جنوبًا، وقامت بتفتيشها والاستيلاء على أثاث ومعدات منها، كما داهمت منزلي الشقيقين زكريا وعيسى العمور وقامت بتفتيشهما.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في يطا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.