سانا: إسرائيل استهدفت مواقع في محيط دمشق فجر السبت

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN-أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، تنفيذ إسرائيل هجوما بالصواريخ على أهداف في محيط العاصمة دمشق فجر السبت.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه: "حوالي الساعة 01.35 (22:35 تغ) من فجر اليوم (السبت) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن الوسائط الدفاعية الجوية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن حدوث "بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

وتنفذ إسرائيل، من حين لآخر، هجمات وقصفا على أهداف في سوريا ردا على ما تقول إنها هجمات ضدها انطلاقا من الأراضي السورية وتتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.