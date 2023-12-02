الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في زبوبا غرب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، من قطف ثمار الزيتون، في أراضيهم، الواقعة خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري.

وأفاد أمين سر فتح حسين جرادات في قرية زبوبا لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المزارعين أثناء محاولتهم قطف ثمار الزيتون، ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم والعودة لمنازلهم.

يذكر أن الاحتلال يواصل منع المواطنين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي من الدخول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون، ما انعكس سلبا على الموسم الذي تضرر بشكل كبير في مختلف المحافظات.