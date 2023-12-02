الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في زبوبا غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، من قطف ثمار الزيتون، في أراضيهم، الواقعة خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري.
وأفاد أمين سر فتح حسين جرادات في قرية زبوبا لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المزارعين أثناء محاولتهم قطف ثمار الزيتون، ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم والعودة لمنازلهم.
يذكر أن الاحتلال يواصل منع المواطنين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي من الدخول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون، ما انعكس سلبا على الموسم الذي تضرر بشكل كبير في مختلف المحافظات.
MENAFN02122023000205011050ID1107525077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.