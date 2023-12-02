قتيل بجريمة إطلاق نار في الباقة الغربية بالداخل المحتل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قتل شاب، صباح اليوم، السبت، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في المنطقة الصناعية، في مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربية إلى 213 بينهم 16 امرأة منذ مطلع العام الجاري.

وعُلم أن ضحية جريمة القتل هو عبد مقالدة ويبلغ من العمر نحو 40 عامًا؛ في حين لم تعرف خلفية الجريمة في باقة الغربية.

وكان مقالدة قد فارق الحياة قبل وصول الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة، بحسب ما أفادت "نجمة داوود الحمراء".