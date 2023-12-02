قتيل بجريمة إطلاق نار في الباقة الغربية بالداخل المحتل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قتل شاب، صباح اليوم، السبت، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في المنطقة الصناعية، في مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربية إلى 213 بينهم 16 امرأة منذ مطلع العام الجاري.
وعُلم أن ضحية جريمة القتل هو عبد مقالدة ويبلغ من العمر نحو 40 عامًا؛ في حين لم تعرف خلفية الجريمة في باقة الغربية.
وكان مقالدة قد فارق الحياة قبل وصول الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة، بحسب ما أفادت "نجمة داوود الحمراء".
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