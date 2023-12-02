الاحتلال يعلن استهداف خلية مسلحة وقصف مواقع جنوبي لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الأودية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم، السبت، وأعلن جبش الاحتلال استهداف "خلية" قال إنها حاولت تنفيذ عمليات إطلاق قذائف باتجاه مواقع إسرائيلية.
ولفتت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إلى "ليل سادته أجواء من الحذر" في الجنوب اللبناني، وأفادت بأن جيش الاحتلال "أطلق القنابل المضيئة" في سماء المنطقة، فيما حلق طيرانه الاستطلاعي في سماء المنطقة، إضافة إلى الطيران الحربي الذي حلق على مستوى مخفض خارقا جدار الصوت.
وبعد انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صباح الجمعة، استؤنف تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وأكد الحزب استشهاد اثنين من عناصره في قصف إسرائيلي، وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء "حزب الله" إلى 88 منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
كما أفادت الوكالة اللبنانية، بـ"استشهاد سيدة لبنانية من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة حولا الحدودية بقضاء مرجعيون" جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة الضحايا المدنيين بالقصف الإسرائيلي إلى 23، بينهم 3 صحافيين.
MENAFN02122023000205011050ID1107525075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.