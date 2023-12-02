الاحتلال يعلن استهداف خلية مسلحة وقصف مواقع جنوبي لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الأودية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم، السبت، وأعلن جبش الاحتلال استهداف "خلية" قال إنها حاولت تنفيذ عمليات إطلاق قذائف باتجاه مواقع إسرائيلية.

ولفتت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إلى "ليل سادته أجواء من الحذر" في الجنوب اللبناني، وأفادت بأن جيش الاحتلال "أطلق القنابل المضيئة" في سماء المنطقة، فيما حلق طيرانه الاستطلاعي في سماء المنطقة، إضافة إلى الطيران الحربي الذي حلق على مستوى مخفض خارقا جدار الصوت.

وبعد انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صباح الجمعة، استؤنف تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وأكد الحزب استشهاد اثنين من عناصره في قصف إسرائيلي، وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء "حزب الله" إلى 88 منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما أفادت الوكالة اللبنانية، بـ"استشهاد سيدة لبنانية من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة حولا الحدودية بقضاء مرجعيون" جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة الضحايا المدنيين بالقصف الإسرائيلي إلى 23، بينهم 3 صحافيين.