بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) لاباز/PNN-أكدت وزارة الخارجية البوليفية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده.

وقالت الخارجية، في بيان، بإسم شعب وحكومة بوليفيا نحيي ونعرب عن تضامننا الاخوي مع دولة فلسطين في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، وفي هذه المناسبة نؤكد على التزامنا مع القضية الفلسطينية ونعترف ونشهد للروح الصلبة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية وحقه بالعودة لدياره وارض اجداده

وأضافت، وتماشيا مع نهجنا السلمي نؤكد التزامنا مع كافة الجهود الدولية السلمية والتفاوضية التي تؤدي بالنتيجة إلى حل هذا الصراع بتعزيز قيام دولة فلسطين حرة مستقلة ذات السيادة بالحدود الدولية قبل عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تماشيا مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

وكانت الخارجية البوليفية أعلنت في أواخر شهر تشرين الثاني المنصرم/ أكتوبر، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.