بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
لاباز/PNN-أكدت وزارة الخارجية البوليفية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده.
وقالت الخارجية، في بيان، بإسم شعب وحكومة بوليفيا نحيي ونعرب عن تضامننا الاخوي مع دولة فلسطين في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، وفي هذه المناسبة نؤكد على التزامنا مع القضية الفلسطينية ونعترف ونشهد للروح الصلبة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية وحقه بالعودة لدياره وارض اجداده
وأضافت، وتماشيا مع نهجنا السلمي نؤكد التزامنا مع كافة الجهود الدولية السلمية والتفاوضية التي تؤدي بالنتيجة إلى حل هذا الصراع بتعزيز قيام دولة فلسطين حرة مستقلة ذات السيادة بالحدود الدولية قبل عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تماشيا مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
وكانت الخارجية البوليفية أعلنت في أواخر شهر تشرين الثاني المنصرم/ أكتوبر، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.
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