رئيس وزراء بلجيكا: يجب عدم قتل المزيد من المدنيين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد انهيار الهدنة واستئناف القتال في غزة وأبلغه بأنه لا ينبغي سقوط المزيد من المدنيين قتلى.

وأضاف دي كرو للصحفيين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، "لقد أثرت مخاوفي بشأن حقيقة أن العنف تجدد وكررت ما قلته عند معبر رفح: لا مزيد من قتل المدنيين".

وجدد رئيس الوزراء البلجيكي موقف بلاده من أن إسرائيل "لها الحق في القضاء على التهديد الإرهابي من غزة"، واستدرك: "لكن ينبغي بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم سقوط المزيد من المدنيين".

وأبدى دي كرو أسفه لأن "أعمال العنف بدأت مرة أخرى" وقال: "نأمل في تحرير المزيد من الرهائن في أقرب وقت ممكن. ونأمل أن يصبح وصول المساعدات الإنسانية دائما".



