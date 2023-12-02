رئيس وزراء بلجيكا: يجب عدم قتل المزيد من المدنيين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد انهيار الهدنة واستئناف القتال في غزة وأبلغه بأنه لا ينبغي سقوط المزيد من المدنيين قتلى.
وأضاف دي كرو للصحفيين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، "لقد أثرت مخاوفي بشأن حقيقة أن العنف تجدد وكررت ما قلته عند معبر رفح: لا مزيد من قتل المدنيين".
وجدد رئيس الوزراء البلجيكي موقف بلاده من أن إسرائيل "لها الحق في القضاء على التهديد الإرهابي من غزة"، واستدرك: "لكن ينبغي بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم سقوط المزيد من المدنيين".
وأبدى دي كرو أسفه لأن "أعمال العنف بدأت مرة أخرى" وقال: "نأمل في تحرير المزيد من الرهائن في أقرب وقت ممكن. ونأمل أن يصبح وصول المساعدات الإنسانية دائما".
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