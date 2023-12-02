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تمهيدا للقصف.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شمال قطاع غزة للإخلاء

12/2/2023 6:13:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-دعا الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، سكان عدة مناطق شمالي قطاع غزة إلى إخلائها تمهيدا لقصفها.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره بحسابه على منصة "إكس".

وقال أدرعي: "سكان قطاع غزة لقد استأنف الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة".

وطالب "سكان مدينة جباليا (المقيمين في البلوكات: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760) وأحياء الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة لإخلاء منازلهم فورا عبر محوري حيفا وخليل الوزير، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة".

وفي وقت سابق من صباح السبت، قال الجيش الإسرائيلي، إن طيرانه الحربي هاجم الليلة الماضية أكثر من 50 هدفا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف في بيان نشره على "إكس": "كما نفذت القوات البحرية عمليات هجومية مركزة في مرسى خان يونس ودير البلح، وهاجمت أهدافا عسكرية تابعة لحماس وبنيتها التحتية البحرية".

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