مستوطنين يمنعون المواطنين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-منع مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين من حراثة أراضيهم في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين بحماية الاحتلال، هددوا في قرية وادي اجحيش من الخروج لحراثة أراضيهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستعمرين منعوا المواطن حسين راضي النواجعة، من حراثة أرضه، بعد احتجازه في منطقة سوسيا.
واستولت قوات الاحتلال على مركبة المواطن ابراهيم خالد أبو طبيخ، وأجبرته على انزال ماشيته منها.
الجدير ذكره، ان المستعمرين بحماية جيش الاحتلال كثفوا اعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
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