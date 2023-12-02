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مستوطنين يمنعون المواطنين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

12/2/2023 6:13:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-منع مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين من حراثة أراضيهم في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين بحماية الاحتلال، هددوا في قرية وادي اجحيش من الخروج لحراثة أراضيهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستعمرين منعوا المواطن حسين راضي النواجعة، من حراثة أرضه، بعد احتجازه في منطقة سوسيا.

واستولت قوات الاحتلال على مركبة المواطن ابراهيم خالد أبو طبيخ، وأجبرته على انزال ماشيته منها.

الجدير ذكره، ان المستعمرين بحماية جيش الاحتلال كثفوا اعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم، منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

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