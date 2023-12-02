يويورك تايمز: إسرائيل علمت بمخطط هجوم حماس لكنها استبعدته

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسؤولين إسرائيليين حصلوا قبل أكثر من عام على خطة لحركة "حماس" تهدف إلى تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروا هذا السيناريو "غير واقعي".
وادعت الصحيفة في خبر أول أمس الخميس، إن إسرائيل حصلت على خطة تفصيلية أعدتها "حماس" للهجوم الذي وقع يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي قبل أكثر من عام من وقوعه، لكن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين اعتبروا أنه من "الصعب للغاية تنفيذ الخطة".
ولفتت إلى أن الوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، أطلق عليها المسؤولون الإسرائيليون اسم "جدار أريحا" وزعمت أن "حماس" أعدتها، تلخص بندًا بندًا الهجوم الشامل الذي نفذته الحركة صباح 7 أكتوبر تحت اسم "طوفان الأقصى".
وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين في وحدة الجيش الإسرائيلي المناوبة على حدود غزة قالوا إن نوايا "حماس" كانت "غير واضحة" بعد مرور بعض الوقت على ظهور الوثيقة.
وفي 7 أكتوبر، نفذت "حماس" هجوما بريا وبحريا وبطائرات شرعية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ردا على الانتهاكات ضد المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى، أسفر عن مقتل 1200 إسرائيليا وإصابة 5431 وأسر 239 آخرين، وفق مصادر رسمية.
وفي ذات اليوم شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، ما زالت متواصل، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
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