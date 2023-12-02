يويورك تايمز: إسرائيل علمت بمخطط هجوم حماس لكنها استبعدته

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسؤولين إسرائيليين حصلوا قبل أكثر من عام على خطة لحركة "حماس" تهدف إلى تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل، لكنهم اعتبروا هذا السيناريو "غير واقعي".

وادعت الصحيفة في خبر أول أمس الخميس، إن إسرائيل حصلت على خطة تفصيلية أعدتها "حماس" للهجوم الذي وقع يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي قبل أكثر من عام من وقوعه، لكن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين اعتبروا أنه من "الصعب للغاية تنفيذ الخطة".

ولفتت إلى أن الوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، أطلق عليها المسؤولون الإسرائيليون اسم "جدار أريحا" وزعمت أن "حماس" أعدتها، تلخص بندًا بندًا الهجوم الشامل الذي نفذته الحركة صباح 7 أكتوبر تحت اسم "طوفان الأقصى".

وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين في وحدة الجيش الإسرائيلي المناوبة على حدود غزة قالوا إن نوايا "حماس" كانت "غير واضحة" بعد مرور بعض الوقت على ظهور الوثيقة.

وفي 7 أكتوبر، نفذت "حماس" هجوما بريا وبحريا وبطائرات شرعية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ردا على الانتهاكات ضد المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى، أسفر عن مقتل 1200 إسرائيليا وإصابة 5431 وأسر 239 آخرين، وفق مصادر رسمية.

وفي ذات اليوم شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، ما زالت متواصل، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​