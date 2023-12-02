الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين المالي والإداري للعام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي السابع عشر، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلسها خلال العام الماضي 2022.



وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال الاجتماع أن أولوية مجلس الإدارة هي خدمة أعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، مبينا أن المجلس يعتمد سياسة الباب المفتوح والمتابعة الحثيثة لكل ملاحظة أو مقترح يرد من أعضاء الهيئة العامة.



ولفت إلى أن المجلس يعي تماما حجم الهموم والضغوطات والمعيقات الناتجة عن جائحة كورونا على معظم القطاعات، مشيرا إلى دور الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من تبعات الجائحة التي ما زال بعضها قائما حتى اليوم.



ونوه بأن المجلس يركز على سياسة ترشيد الإنفاق وتجويد استخدام الموارد المالية مع الحفاظ على الخدمة المتميزة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها الغرفة.



ولفت إلى أن الغرفة مستمرة بتواصلها مع الغرف العربية والأجنبية والسفارات لزيادة حجم التبادل التجاري وصادرات الخدمات والسلع الزراعية، وإعادة تصدير باقي السلع والاستمرار في دعم نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل ضمن معايير ثابتة، مبينا أن تجارة عمان تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي.



وخلال الاجتماع أجاب الحاج توفيق، على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلا مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي للعام 2022، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة، إضافة إلى أدائها المالي وتدفقاتها النقدية.