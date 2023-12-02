وزيرة شؤون الشباب: تأهيل وتمكين الشباب الخليجي ضمانة لاستدامة التطوير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن دول مجلس التعاون الخليجي تضع الشباب محوراً رئيسياً في خططها الاستراتيجية بهدف تمكينهم وإسناد مهام وأدوار حيوية لهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذه البلدان وأملها في الوصول إلى التطور والإزدهار المنشودين.
وأشارت إلى أن الاستثمار في تمكين الشباب والعمل على تأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل هو نهج أصيل وثابت لدى دول المجلس التي تبني استراتيجياتها وتصممها بطريقة عصرية لتزويد الشباب بالمهارات المستقبلية اللازمة التي تضمن مشاركتهم في عملية استدامة التطوير.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة شؤون الشباب لحفل ختام البرنامج الشبابي الخليجي "مهارات الغد"، والذي استضافته مملكة البحرين بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الوزيرة في كلمتها خلال الحفل، أن العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي يزداد تصاعدياً، وذلك عطفاً على المبادرات والبرامج المشتركة التي تقدمها دول المجلس للشباب، والتي تسعى من ورائها إلى تزويد الشباب بمهارات جديدة تنمي قدراتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعاتهم وتعزيز مكانتهم في ريادة الأعمال وسوق العمل، مضيفة بأن دول مجلس التعاون الشقيقة أدركت مبكراً أهمية تأهيل القيادات الشبابية وطرحت حزمة من البرامج المتميزة والتي من بينها برنامج "مهارات الغد".
وأشادت بمضامين وأهداف برنامج "مهارات الغد" الذي يعتبر من البرامج المتقدمة في المحتوى والمضمون، حيث ساهم بطريقة مباشرة في زيادة المهارات والخبرات لدى الشباب الخليجي الذي اقتنص هذه الفرصة وتمكن من اكتساب تجارب جديدة من هذا البرنامج.
وثمنت وزيرة شؤون الشباب التعاون المثمر الذي جمع بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ساهم في نجاح هذا التجمع الشبابي الخليجي الهام.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقتها الأستاذة هنوف العيسى مديرة إدارة الشباب، على أهمية العمل الخليجي المشترك تجاه الشباب الخليجي وحرص الدول الأعضاء على الارتقاء بمهارات الشباب، مشيدة بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين والتي ساهمت في نجاح الملتقى الشبابي الخليجي.
وتم خلال الحفل عرض فيديو يحكي قصة البرنامج وما تضمنه من دورات وورش تدريبية وبرامج مصاحبه، ثم قامت وزيرة شؤون الشباب بتكريم الرعاة والمتحدثين والمنظمين والوفود الخليجية المشاركة.
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