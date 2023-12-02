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وزيرة شؤون الشباب: تأهيل وتمكين الشباب الخليجي ضمانة لاستدامة التطوير

12/2/2023 6:06:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن دول مجلس التعاون الخليجي تضع الشباب محوراً رئيسياً في خططها الاستراتيجية بهدف تمكينهم وإسناد مهام وأدوار حيوية لهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذه البلدان وأملها في الوصول إلى التطور والإزدهار المنشودين.

وأشارت إلى أن الاستثمار في تمكين الشباب والعمل على تأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل هو نهج أصيل وثابت لدى دول المجلس التي تبني استراتيجياتها وتصممها بطريقة عصرية لتزويد الشباب بالمهارات المستقبلية اللازمة التي تضمن مشاركتهم في عملية استدامة التطوير.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة شؤون الشباب لحفل ختام البرنامج الشبابي الخليجي "مهارات الغد"، والذي استضافته مملكة البحرين بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزيرة في كلمتها خلال الحفل، أن العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي يزداد تصاعدياً، وذلك عطفاً على المبادرات والبرامج المشتركة التي تقدمها دول المجلس للشباب، والتي تسعى من ورائها إلى تزويد الشباب بمهارات جديدة تنمي قدراتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعاتهم وتعزيز مكانتهم في ريادة الأعمال وسوق العمل، مضيفة بأن دول مجلس التعاون الشقيقة أدركت مبكراً أهمية تأهيل القيادات الشبابية وطرحت حزمة من البرامج المتميزة والتي من بينها برنامج "مهارات الغد".

وأشادت بمضامين وأهداف برنامج "مهارات الغد" الذي يعتبر من البرامج المتقدمة في المحتوى والمضمون، حيث ساهم بطريقة مباشرة في زيادة المهارات والخبرات لدى الشباب الخليجي الذي اقتنص هذه الفرصة وتمكن من اكتساب تجارب جديدة من هذا البرنامج.

وثمنت وزيرة شؤون الشباب التعاون المثمر الذي جمع بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ساهم في نجاح هذا التجمع الشبابي الخليجي الهام.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقتها الأستاذة هنوف العيسى مديرة إدارة الشباب، على أهمية العمل الخليجي المشترك تجاه الشباب الخليجي وحرص الدول الأعضاء على الارتقاء بمهارات الشباب، مشيدة بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين والتي ساهمت في نجاح الملتقى الشبابي الخليجي.

وتم خلال الحفل عرض فيديو يحكي قصة البرنامج وما تضمنه من دورات وورش تدريبية وبرامج مصاحبه، ثم قامت وزيرة شؤون الشباب بتكريم الرعاة والمتحدثين والمنظمين والوفود الخليجية المشاركة.

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