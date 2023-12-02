86 مليون دولار .. عميلة بنك تكتشف ارتفاع رصيدها بشكل غامض

اكتشفت إحدى عملاء أكبر بنك في ماليزيا مؤخرا، أن رصيدها البنكي ارتفع بشكل غامض، ليصل إلى أكثر من 86 مليون دولار.



وعندما فحصت حفيظة عبد الرحمن حسابها أواخر الشهر الماضي، وجدت أن ثروتها زادت لتصل إلى أكثر من 404 ملايين رينجيت (3ر86 مليون دولار) في حسابها الائتماني، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.



وكان ذلك من الممكن أن يكون مكسبا هائلا، لاسيما في بلد، تحصل فيه الأسرة في المتوسط على حوالي 22 ألف دولار سنويا، لكن كانت هناك مشكلة أنها لم تتمكن من الحصول على المال.



ولجأت حفيظة، وهي مديرة ومؤسسة مشاركة في شركة للموارد البشرية إلى موقع "لينكد إن" للتنفيس عن مشاعرها التي كانت مزيجا من الشعور بالارتياح والضيق.



وكتبت يوم 29 نوفمبر "عزيزي مايبنك، أقدر أنك جعلتني أشعر أن تجربتي المصرفية، لا تنسى" وتابعت أن الأخطاء في الحسابات أصبحت قضية متكررة بالنسبة لها".



ومن جانبه ذكر البنك اليوم أن القضية، التي تحدثت عنها أولا صحيفة "نيو ستريتس تايمز" قد تم حلها.



