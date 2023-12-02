أحمد بن محمد: نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على المضي في ترسيخ رفعة الوطن

أكد

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تجديد العهد للقيادة الرشيدة للإمارات على المضي قدماً في ترسيخ ركائز رفعة وطننا وتدعيم أركان مجده.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": في ذكرى قيام دولتنا ورفع رايتها الموحدة في الثاني من ديسمبر 1971، نتوجّه بأسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مجددين العهد لقيادتنا الرشيدة ودولتنا الغالية على المضي قدماً في ترسيخ ركائز رفعة وطننا وتدعيم أركان مجده".

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