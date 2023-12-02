أحمد بن محمد: نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على المضي في ترسيخ رفعة الوطن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تجديد العهد للقيادة الرشيدة للإمارات على المضي قدماً في ترسيخ ركائز رفعة وطننا وتدعيم أركان مجده.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": في ذكرى قيام دولتنا ورفع رايتها الموحدة في الثاني من ديسمبر 1971، نتوجّه بأسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مجددين العهد لقيادتنا الرشيدة ودولتنا الغالية على المضي قدماً في ترسيخ ركائز رفعة وطننا وتدعيم أركان مجده".
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