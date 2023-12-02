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منصور بن محمد: نمضي بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد

12/2/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، مضي أبناء الإمارات بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971 سيبقى دائماً، وأبداً، ذكرى عزيزة على قلوب بنات وأبناء الإمارات - لنمضي بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد وتأكيد قدرته على الوصول إلى درجات أعلى من الرفعة والتقدم والازدهار.. داعين الله جلّ في علاه أن يحفظ على دولتنا وشعبها الأبيّ نعمة الأمن والأمان، وأن يبقيها على الدوام رمزاً للعزة والكرامة ومنارةً تنشر ضياء الأمل".

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