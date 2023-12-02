منصور بن محمد: نمضي بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، مضي أبناء الإمارات بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971 سيبقى دائماً، وأبداً، ذكرى عزيزة على قلوب بنات وأبناء الإمارات - لنمضي بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد وتأكيد قدرته على الوصول إلى درجات أعلى من الرفعة والتقدم والازدهار.. داعين الله جلّ في علاه أن يحفظ على دولتنا وشعبها الأبيّ نعمة الأمن والأمان، وأن يبقيها على الدوام رمزاً للعزة والكرامة ومنارةً تنشر ضياء الأمل".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02122023000110011019ID1107524999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.