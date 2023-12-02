بالإجماع.. الإمارات تفوز باستضافة مونديال القارات للبولو 2026

اعتمد الاتحاد الدولي للبولو بالإجماع فوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للقارات 2026.

وجاء الإعلان عن فوز ملف اتحاد الإمارات للبولو خلال اجتماع الاتحاد الدولي المنعقد بالعاصمة الأرجنتينية“ بوينس آيرس”.

واستهل بيدرو ديلار رئيس الاتحاد الدولي الاجتماع باستعراض الموضوعات المدرجة، وبدأ الاقتراع ووافق الحضور بالإجماع على اسناد البطولة إلى اتحاد الإمارات للبولو.

وتلقى وفد الإمارات برئاسة سعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، وراشد الحمودي سكرتير أول سفارة الدولة بالأرجنتين، ووليد بن مرهون المدير الأول في مكتب فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة عضو الوفد، التهاني من الحاضرين على الفوز باستضافة الحدث.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بفوز ملف الإمارات باستضافة وتنظيم كأس العالم للقارات للبولو، والذي يجمع أبرز نجوم العالم.

وأضاف: "يهدي اتحاد البولو هذا الإنجاز لمحبي وعشاق اللعبة بالإمارات والمنطقة، وهو يتوج جهود أبناء اللعبة، ومجلس الإدارة، وحرص الاتحاد منذ توليه المسؤولية على العمل بروح الفريق الواحد".

وتوجه الحبتور بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الداعم القوي للعبة.

كما توجه بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ممثلة في معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة دبي، لدعمهم وتعاونهم مع الاتحاد، ومجموعة الحبتور "نادي الحبتور للبولو والفروسية " وإعمار "نادي دبي للفروسية والبولو" وعلى البواردي "نادي ديزرت بالم" ومجلس إدارة الاتحاد والوفد المكلف بالملف.

من جهته قال سعيد بن دري:“سعادتي لا توصف بنجاح الإمارات في استضافة أكبر حدث في تاريخ اللعبة، وهذا النجاح للجميع لأن الهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية واتحاد الإمارات للبولو، والأندية التي تنضوي تحت لوائه تعمل في بوتقة واحدة، ولذلك كان النجاح حليفنا، وهذا الإنجاز وسام على صدورنا جميعاً”، موجها الشكر إلى مسؤولي سفارة الدولة بالأرجنتين، على الاهتمام والمتابعة.

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