الدوري الألماني.. إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين

تقرر إلغاء مباراة بايرن ميونخ ونظيره يونيون برلين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الألماني، بحسب بيان صادر من نادي يونيون برلين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح يونيون برلين في بيانه، إن رابطة البوندسليغا اتخذت قراراً وألغت المباراة، لتفادي المخاطرة بأمن الجميع.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الثلوج تتساقط بكثافة في ميونخ، مما أثر على حالة ملعب أليانز أرينا، الذي اكتسى بالجليد في الساعات الماضية.

وتسببت الأحوال الجوية بميونخ، في تعطيل وسائل النقل العام فضلاً عن تأثر حركة السكك الحديدية، بالإضافة إلى إلغاء 320 رحلة طيران من أصل 760 كان مقرراً لها اليوم.

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