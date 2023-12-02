-->

Saturday, 02 December 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الألماني.. إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين

12/2/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقرر إلغاء مباراة بايرن ميونخ ونظيره يونيون برلين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الألماني، بحسب بيان صادر من نادي يونيون برلين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح يونيون برلين في بيانه، إن رابطة البوندسليغا اتخذت قراراً وألغت المباراة، لتفادي المخاطرة بأمن الجميع.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الثلوج تتساقط بكثافة في ميونخ، مما أثر على حالة ملعب أليانز أرينا، الذي اكتسى بالجليد في الساعات الماضية.

وتسببت الأحوال الجوية بميونخ، في تعطيل وسائل النقل العام فضلاً عن تأثر حركة السكك الحديدية، بالإضافة إلى إلغاء 320 رحلة طيران من أصل 760 كان مقرراً لها اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN02122023000110011019ID1107524997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث