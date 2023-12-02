محمد بن زايد معلناً التوجهات العامة للاتحاد 2024: الإنسان هو الأساس والمحور

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن "الإنسان هو الأساس والمحور لأي عمل حقيقي لصنع التقدم".

جاء ذلك ضمن التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024، التي أطلقها أعلنها سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.

وتنص هذه التوجهات على ما يلي:

- الشخصية الإماراتية ركيزة أساسية.. وندعو الجميع إلى العمل معاً على ترسيخ سماتها والتعريف بها محلياً وعالمياً.

- الإمارات دولة تبحث عن الجديد.. وأفراد مجتمعها هم المحرك الأساس للتقدم والنجاح والتعلم المستمر هو وقود هذا المحرك.

- ينتهي عام الاستدامة في نهاية (2023).. لكن الاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا.



- التعليم هو رهاننا للتقدم.. فمكاننا في المستقبل سيحدده التعليم ونريد أن نخطو أهم خطوة تاريخية في تطوير تعليمنا.

- الوحدة وائتلاف القلوب هي الأسس التي أقام عليها زايد وإخوانه صرح دولتنا.

- عيد الاتحاد مناسبة لبث روح التحدي والطموح في الأجيال الجديدة لكي تصنع مجدها.

- نجدد العزم على صون الأمانة والحفاظ على راية الإمارات عالية خفاقة ورمزاً لوطن يشق طريقه إلى الأمام بثقة وإيمان.

- حققنا إنجازات حضارية كبيرة خلال العقود الماضية، لكننا نمضي بإذن الله وتوفيقه إلى إنجازات أكبر وأكثر طموحاً.

- ستواصل الإمارات سياساتها الخارجية القائمة على دعم التعاون والسلام والحوار.

- تزامن عيد الاتحاد مع استضافة "كوب 28" تأكيد للمصداقية التي تحظى بها الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية ودورها البارز في خدمة القضايا العالمية.

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