ميسي: أنا لست شريراً.. وأصبحت محبوباً في الأرجنتين بنسبة 100%

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الانتقادات التي كان يتعرض لها وزملائه من اللاعبين في الأرجنتين، بسبب تأخر تتويجهم بلقب كأس العالم، قبل أن ينجحوا خلال النسخة الماضية في الظفر باللقب.

وقال ميسي خلال ظهوره في فيلم وثائقي يخلد الذكرى السنوية الأولى لتتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022: "كان النقاد في الأرجنتين غير عادلين تجاه جيل من اللاعبين، قالوا الكثير من الأشياء السيئة عني، أنا لست شريراً".

وتابع: "أشعر بأن التتويج بلقب المونديال انتصار بالنسبة لي، نجحت في تغيير هذه الحالة، وفزت بقلوب الأرجنتينيين، اليوم أستطيع القول إن 95% أو 100% من شعب الأرجنتين يحبني، وهذا شعور جميل".

وعن مشاركته في مونديال 2026، قال ميسي: "أرغب في ذلك أكثر من أي وقت مضى، لكني أقر بأن الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية".

وبرر ميسي قرار انتقاله إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نادي إنتر ميامي، قائلاً: "مستوى لعبي قد يتأثر بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، قلت عدة مرات، أنني سأحاول دائماً التنافس إلى أقصى حد، وأنا أول من يعرف متى يمكنني أن أكون مع الأرجنتين ومتى لا أستطيع ذلك".

وتابع: "أدرك أيضاً أنني ذهبت إلى دوري أقل على مستوى التنافسية، لكن الكثير من الأمور تحدث لأسباب شخصية، بعد معاناة لعدة سنوات، اليوم عندما نعيش لحظة خاصة لم أشهدها من قبل، أريد أن أستمتع بها على أكمل وجه، أشعر أنني في حالة جيدة داخل مجموعة متحدة للغاية من اللاعبين، والأجواء صحية جداً".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز