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جودي فوستر: أفلام الأبطال الخارقين مرض وسيختفي

12/2/2023 6:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انضمت الممثلة الأمريكية جودي فوستر إلى قائمة الممثلين الرافضين لأفلام الأبطال الخارقين لشركة مارفل ستوديوز، معتبرة أنها ظاهرة ستختفي مهما طالت أو نجحت.

وفي مقابلة مع مجلة "آل" للأزياء، أملت الممثلة الفائزة بالأوسكار أكثر من مرة، أن يُشفى الناس قريباً من مرض هذا النوع من الأفلام.

وأضافت
"رغم أن بعضها يعتبر جيداً، لكن ذلك لا يعني الغرق في بحرها"، متمنية التوقف عن مشاهدتها، رغم أنها لم تخف إعجابها بعض الأفلام مثل ماتبريكس، وأيرون مان، وبلاك بانتر، "لمجرد الترفيه".

واعتبرت أن مرحلة أفلام الأبطال الخارقين استمرّت أكثر مما يجب.


وتابعت "لم يكن الترفيه هو السبب الذي أصبحت ممثلة من أجله، وتلك الأفلام لم تغير حياتي على الإطلاق، آمل أن يكون هناك مجال لكل شيء آخر".


** آراء مناهضة أخرى

وحسب صحيفة "هوليوود ريبورتر"، فإن فوستر ليست أوّل من تحدث في هوليوود ضد أفلام الأبطال الخارقين، حيث سبقها مشاهير مثل المخرجين فرانسيس فورد كوبولا، ومارتن سكورسيزي، وجون وو، الذين اتهموها بتشويه السينما الحقيقية.

وتعرض سكورسيزي في 2019، لهجوم عنيف حين أكد أن "أفلام الأبطال الخارقين ليست سينما الذين يحاولون نقل التجارب العاطفية والنفسية إلى إنسان آخر". بينما أكد المخرج كريستوفر نولان بعد نجاح فيلمه "أوبنهايمر" في الصيف الماضي أن أفلام الخارقين لا تجلب لهوليوود سوى المال، وتفتقر إلى الإرث الفني.


** تأمل ترشيحها للأوسكار

وتحدثت فوستر عن إمكانية ترشيحها مرة جديدة لأوسكار 2024 عن دورها الداعم في فيلم Nyad، في مواجهة زميلتها آنيت بانينغ، معربة عن رغبتها في العمل مع المخرجين دان كوان ودانييل شاينرت، بعد فوز فيلمهما Everything Everywhere All at Once بأوسكار أفضل فيلم في
2023.

وأوضحت أنها شاهدت الفيلم في الفترة الماضية، كلما شعرت بالاكتئاب أو الحزن، وأنه ساعدها على إعادة التواصل مع ولديها، اللذين فتحا لها قلبيهما، وأخبراها عن الكثير من تفاصيل حياتهما.


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