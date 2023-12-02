الثلوج تشلّ حركة الطيران والحياة في ألمانيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال متحدث باسم مطار ميونخ، جنوبي ألمانيا، إنه من المتوقع تعليق حركة الطيران بالمطار، اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
وأضاف المتحدث، صباح السبت، أن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج، تعمل على استعادة العمليات الآمنة.
وكان الطقس الشتوي القارص، قد أدى بالفعل إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية "بافاريا" جنوب ألمانيا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي.
وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة، حالياً، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.
MENAFN02122023000151011027ID1107524986
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.