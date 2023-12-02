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الثلوج تشلّ حركة الطيران والحياة في ألمانيا

12/2/2023 6:00:16 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال متحدث باسم مطار ميونخ، جنوبي ألمانيا، إنه من المتوقع تعليق حركة الطيران بالمطار، اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأضاف المتحدث، صباح السبت، أن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج، تعمل على استعادة العمليات الآمنة.

وكان الطقس الشتوي القارص، قد أدى بالفعل إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية "بافاريا" جنوب ألمانيا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي.

وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة، حالياً، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.

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