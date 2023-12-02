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انتخابات الرئاسة 2024 ..توافد الناخبون على سفارة مصر فى مدريد لليوم الثانى

12/2/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) توافد الناخبون لليوم الثانى على سفارتنا فى مدريد، فى إسبانيا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المصريين فى الخارج.



انتخابات مصريين فى مدريد


وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج ، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالى، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.


وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.


المصريين فى مدريد انتخابات

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفى تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكرى المصريين فى الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستورى والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة هى حق وواجب وطنى يكفله الدستور.

وثمن شكرى التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التى وفرت كافة وسائل الدعم التى تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية فى بعثاتنا فى الخارج.







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