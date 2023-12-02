-->

Saturday, 02 December 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيزة: توفير وسائل نقل لذوى الهمم وكبار السن للذهاب إلى لجان انتخابات الرئاسة

12/2/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت محافظة الجيزة، أن جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالمحافظة سيوفر وسائل نقل للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى الذهاب لمقار اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 ، الخاصة بهم فور التواصل بغرف العمليات، وذلك لتوفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وأكدت المحافظة، أنها تشهد استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية؛ حيث بدأ تجهيز المقار لهذه الانتخابات التي ستنعقد في الفترة من 10-12 ديسمبر 2023، وذلك بإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.



وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد إلى أقصى حد لاستقبال الانتخابات وتكليفهم بالمرور على كل اللجان للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومراجعة التجهيزات النهائية وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ومشرف.



وأكدت المحافظة أنه سيتم توفير وسائل مواصلات للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية في حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها، وكل سبل الراحة للمواطنين من المظلات والمقاعد والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
























MENAFN02122023000132011024ID1107524927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث