مصرية بالبحرين باكية بعد الإدلاء بصوتها: شاركوا أنتم عايشين فى جنة.. فيديو

لم تستطع سيدة مصرية مقيمة بالبحرين أن تحبس دموعها بعد الإدلاء بصوتها فى

الانتخابات الرئاسية

فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.

وقالت السيدة المصرية باكية: "أنا مصرية واتحرمت من مصر ووحشتنى أنتوا فى نعمة مش حاسين بيها أنا هاجرت إلى البحرين منذ عام 1967".



وبعثت برسالة لجموع المصريين بالخارج والداخل قائلة: "مصر حببتى وربنا يحميها انتوا عايشين فى جنة انزلوا وشاركوا".



وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدًا خلف دولتهم.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.