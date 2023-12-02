على اللامى: العراق يحاول الاعتماد على الطاقة الخضراء في إنتاج الوقود الأحفوري

MENAFN - Youm7) قال على اللامى مستشار رئيس الوزراء العراقى لشؤون البيئة والمناخ، إن زراعتنا تأثرت بالتغير المناخى، مضيفا أن العراق يعانى من غياب العدالة في توزيع مياه الأنهار بينه وبين دول المصب.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقى لشؤون البيئة والمناخ خلال لقائه لقناة القاهرة الإخبارية، أن الغرب يطالبنا بزيادة إنتاج النفق رغم مخاطر الوقود الأحفوري على بيئيا.

وتابع على اللامى، أن العراق يحاول الاعتماد على الطاقة الخضراء في إنتاج الوقود الأحفوري.







