على اللامى: العراق يحاول الاعتماد على الطاقة الخضراء في إنتاج الوقود الأحفوري

(MENAFN
- Youm7) قال على اللامى مستشار رئيس الوزراء العراقى لشؤون البيئة والمناخ، إن زراعتنا تأثرت بالتغير المناخى، مضيفا أن العراق يعانى من غياب العدالة في توزيع مياه الأنهار بينه وبين دول المصب.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقى لشؤون البيئة والمناخ خلال لقائه لقناة القاهرة الإخبارية، أن الغرب يطالبنا بزيادة إنتاج النفق رغم مخاطر الوقود الأحفوري على بيئيا.
وتابع على اللامى، أن العراق يحاول الاعتماد على الطاقة الخضراء في إنتاج الوقود الأحفوري.
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