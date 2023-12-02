الأسد يصدر مرسوما يخص المكلفين بالخدمة العسكرية الاحتياطية ممن بلغوا سن الـ40

MENAFN - Youm7) أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يُجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.

وبحسب نص المرسوم التشريعي بلغت قيمة البدل النقدي البديل عن الواجب القانوني في

الخدمة الاحتياطية، 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية.

وقال حساب رئاسة الجمهورية السورية في "تلغرام" إن المرسوم يأتي في إطار "تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف

قواتنا المسلحة"، وأيضا "التقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية".

كما أجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.