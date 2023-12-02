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انتخابات الرئاسة.. استمرار توافد المصريين فى أبو ظبى للإدلاء بأصواتهم

12/2/2023 4:26:31 AM
(MENAFN- Youm7) يستمر أبناء الجالية المصرية بأبوظبى فى التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم

بالانتخابات الرئاسية
2024، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى من التصويت بانتخابات الرئاسة بالخارج.


أبناء الجالية المصرية فى أبو ظبى

وأكد المشاركون، المشاركة للتعبير عن إرادتهم الحرة فى اختيار من يمثلهم ويواصل مسيرة التنمية فى مصر، وعبر أبناء الجالية فى أبوظبى على التعبير عن فرحتهم بالعرس الديمقراطى برفع أعلام مصر والتفاعل مع الأغانى الوطنية على مكبرات الصوت تعبيرا منهم عن حبهم وعشقهم لوطنهم.


الجالية المصرية فى ابو ظبى

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).


وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وخلال أيام
تصويت المصريين بالخارج ، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.








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