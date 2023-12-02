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أكثر من 110 دول بصدد دعم تعهد Cop28 بزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال

12/2/2023 4:26:29 AM
(MENAFN- Youm7) يحظى تعهد بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 بدعم أكثر من 110 دول اليوم السبت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ cop28، إذ يسعى البعض لجعل الاتفاق عالميا بحلول ختام القمة.
وتعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة سيتم إعلانها اليوم، السبت، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.
ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات الدعم لهذا التعهد كوسيلة لتحقيق الخفض الكبير للانبعاثات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو خفض ضروري هذا العقد لتجنب تغير مناخي أكثر حدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مشاركتها بقمة cop28 عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل.. أدعو الآن إلى أن ندرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف.

وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.
ويتطلب إدراج التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وفي حين أشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة نشر الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لم تؤكد أي منهما أنها ستدعم التعهد الشامل الذي يجمع بين زيادة استخدام الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وقال مسؤولون، إن جنوب أفريقيا وفيتنام وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس من بين الدول المشاركة بالفعل.

أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاي

رئيسة المفوضية الأوروبية








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