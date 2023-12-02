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محكمة ترفض منح ترامب الحصانة فى قضية الهجوم على الكابيتول

12/2/2023 4:26:25 AM
(MENAFN- Youm7) قضت محكمة استئناف أمريكية، بوجوب مواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس "الكابيتول" في السادس من يناير 2021، رافضة ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة.

وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف "بصفته الشخصية كمرشح رئاسي" عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب.

ويتمتع الرؤساء الأمريكيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.









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