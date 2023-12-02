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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة يوننان جنوب غربى الصين

12/2/2023 4:26:25 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز الصينى لشبكات الزلازل، اليوم السبت، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات فى مدينة مانجشى بولاية دههونج ذاتية الحكم لقوميتى داى وجينغبوه فى مقاطعة يوننان بجنوب غربى الصين ، دون سقوط ضحايا.

وأوضح المركز - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم - أنه تم إجلاء أكثر من 1900 من السكان المحليين إلى أماكن آمنة بعد الزلزال الذي تسبب في أضرار لمنازل 144 أسرة في بلدة شيشان، بالإضافة إلى تضرر بعض منشآت الطاقة فى بلدة منغيويه.

وأشار المركز إلى أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعند التقاء دائرة العرض 24.26 درجة شمالاً وخط الطول 98.08 درجة شرقاً، وشعر سكان أجزاء عديدة من مقاطعة يوننان بالزلزال بقوة، ومنها مدينة لينتسانج ومدينة باوشان وولاية دالي ذاتية الحكم لقومية باى.








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