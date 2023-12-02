-->

Saturday, 02 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بنجلاديش

12/2/2023 4:26:25 AM
(MENAFN- Youm7) قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنجلاديش، السبت.

وبحسب موقع الشرق الاخبارى، أضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.








MENAFN02122023000132011024ID1107524913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث