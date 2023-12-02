زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بنجلاديش
التاريخ
12/2/2023 4:26:25 AM
(MENAFN
- Youm7) قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنجلاديش، السبت.
وبحسب موقع الشرق الاخبارى، أضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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