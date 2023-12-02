لويد أوستن: نواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أن بلاده تواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .
وشدد وزير الدفاع الأمريكى - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى والأُسترالى، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، على ضرورة حفاظ الإسرائيليين على سلامة المدنيين فى قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن حركة حماس أخفقت في تقديم أسماء جديدة للرهائن التى تحتجزهم.
يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى اجتمع - أمس - مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا، لبحث التعاون فى مجال الغواصات العاملة بالدفع النووي وغيرها من التقنيات المتقدمة، بهدف مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية.
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