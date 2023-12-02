لويد أوستن: نواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Youm7) أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أن بلاده تواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

وشدد وزير الدفاع الأمريكى - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى والأُسترالى، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، على ضرورة حفاظ الإسرائيليين على سلامة المدنيين فى قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن حركة حماس أخفقت في تقديم أسماء جديدة للرهائن التى تحتجزهم.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى اجتمع - أمس - مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا، لبحث التعاون فى مجال الغواصات العاملة بالدفع النووي وغيرها من التقنيات المتقدمة، بهدف مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية.







