متظاهر يشعل النار فى نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية بأتلانتا

MENAFN - Youm7) قالت السلطات الأمريكية، أن أحد المتظاهرين كان فى حالة حرجة أمس الجمعة بعد أن أشعل النار فى نفسه خارج القنصلية الإسرائيلية فى اتلانتا، مشيرة إلى إصابة حارس أمن حاول التدخل بجروح، وفقا لوكالة اسوشيتد برس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.





وقال رئيس شرطة اتلانتا دارين شيروبام فى مؤتمر صحفى، أن العلم الفلسطينى الذى تم العثور عليه فى مكان الحادث كان جزءًا من الاحتجاج، وأضاف أن المحققين لا يعتقدون أن هناك أى صلة بالإرهاب ولم يكن أى من الموظفين القنصليين فى خطر على الإطلاق.





وتابع شيروبام: "لا نرى أى تهديد هنا نعتقد أن ما حدث كان عملًا من أعمال الاحتجاج السياسى المتطرف."





ولم تكشف السلطات عن اسم المتظاهر أو عمره أو جنسه، وقال رئيس إطفاء أتلانتا رودريك سميث أن الشخص الذى المنخرط فى الفعل خارج المبنى فى حى وسط المدينة بعد ظهر يوم الجمعة واستخدم البنزين كمسرع.





وكان المتظاهر فى حالة حرجة، حيث أصيب بحروق فى الجسم، وقال سميث أن حارس الأمن الذى حاول إيقاف الشخص أصيب بحروق فى معصمه وساقه.





وقال شيرباوم إن الشرطة على علم بالتوترات المتزايدة فى المجتمع اليهودى والمسلم وكثفت الدوريات فى مواقع معينة، بما فى ذلك القنصلية.





وقد انتشرت المظاهرات على نطاق واسع وتصاعدت التوترات فى الولايات المتحدة مع ارتفاع عدد القتلى فى حرب غزة، وأفسح وقف إطلاق النار الذى دام أسبوعًا، والذى أدى إلى تبادل عشرات الرهائن الذين تحتجزهم فصائل المقاومة بعشرات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.