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الأهلى ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز الليلة في دوري أبطال أفريقيا

12/2/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويقع الأهلى في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.



يدير لقاء الأهلي ويانج أفريكانز عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.



افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.



وافتتح يانج أفريكانز التنزانى مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدى الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف ، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.



يعد الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.



سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.



ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.



ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.



من جهته طالب مارسيل كولر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الثانى في دور المجموعات لمواصلة تصدر المجموعة والتاهل لنصف نهائي دوري الأبطال، مشدداً على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من نزيف النقاط المحلى بعد التعادل مع الجونة ثم سموحة بالدوري



ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من رضا سليم ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد ومحمود متولى للإصابة.



وفي المقابل، قال ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز، بطل تنزانيا، إنه من الرائع أن يواجه الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن عناصر الأهلي يملكون خبرة كبيرة ترجح كفة الفريق في كل البطولات.



وأضاف جاموندي في تصريحات صحفية، "اللعب في مجموعات دوري أبطال أفريقيا صعب للغاية، نحن نلعب أمام أفضل أندية القارة، ومن الرائع أن نواجه الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، قابلت الأهلي من قبل لكن من الرائع أن أقابلهم من جديد وأنا مدرب لفريق يانج أفريكانز."



وتابع، "على الناس أن تعرف أنه ليس من السهل أن تخوض مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأريد أن أوصل رسالة للمنافسين، أننا قادمون للمنافسة وليس للمشاركة، علينا أن نؤمن بقدرتنا على المنافسة، وأتمنى أن نُحقق الفوز في كل المباريات."



وأضاف المدرب، "الأهلي دون شك الأقوى فى المجموعة، الأهلي يملك تاريخ كبير، دائمًا ما أتحدث مع اللاعبين أنكم جاهزون ولا يجب عليكم الخوف من مواجهة أي خصم."



وعن مفتاح مواجهة فريق بحجم الأهلي قال المدرب الأرجنتيني المولود عام 1965 : "عندما تواجه فريق بحجم النادي الأهلي عليك أن تكون جاهز من الناحية الذهنية، ما يرجح كفة أي فريق في مباريات دوري أبطال أفريقيا هي الخبرة، وهي أن تقوم بفعل مناسب في وقتٍ مناسب."



وأردف : "والميزة الأهم عند الأهلي هي الخبرة، كما أن الأهلي يملك جماهير لا تُصدق، لكن أريد من اللاعبين أن يعرفوا أنه لا يجب أن يشعروا أنهم أقل من لاعبي الأهلي."



واختتم: "كرة القدم أصبحت وجه لوجه، ولما لا نحن قادرون على الفوز والمرور، قابلت الأهلي عندما كنت مدربًا لفريق بلاتنيوم ستارز من جنوب أفريقيا، وتمكنا من الفوز عليهم، على الرغم من أن الفريق الجنوب افريقي لم يكن ذلك الفريق الكبير ولم نكن على مستوى الأهلي، لكن قابلنا الأهلي رجل لرجل."












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