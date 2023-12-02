العرض الرسمى يحسم مصير انتقال زيزو من الزمالك للشباب السعودى

MENAFN - Youm7) يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعدم الحديث عن الأنباء التى ترددت بشأن تلقى أحمد سيد زيزونجم الفريق عرضاً للرحيل إلى نادى الشباب السعودى خلال فترةالانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن إدارةالنادى السعودى لم تقدم عرضاً رسمياً إلى القلعة البيضاء.

ووضعت إدارة الشباب السعودي

أحمد سيد "زيزو"

على رأس قائمة أولوياته لدعم الليث الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا بعقد مع نادي الزمالك ينتهي فى يونيو 2025.

وقالت تقارير صحفية سعودية، إن الجناح الدولي المصري أحمد سيد زيزو هدف رئيسي لإدارة نادي الشباب فى الميركاتو الشتوي، وأكدت التقارير أن انتقال زيزو سيساهم فى حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، فضلا عن رغبة اللاعب فى ارتداء قميص الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

من جانبه أكد مصطفى سيد، والد أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تلقت عرضاً شفهياً للحصول على خدمات نجله في الميركاتو الشتوى، موضحا خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشباب السعودى استطلع رأى مجلس إدارة نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، مؤكداً أنه فى حال موافقة المسئولين فإن نادى الشباب سيتقدم بعرض رسمي للإدارة.

وكشف والد زيزو

أن ابنه مُتمسك بالاستمرار داخل

القلعة البيضاء وتحت أمر النادى في أي وقت ويحترم تعاقده ولن يرحل إلا بموافقة الزمالك صاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه حالياً.