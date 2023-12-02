زى النهارده.. متعب يتلاعب بدفاع إنجلترا ويسجل أروع أهدافه.. والزمالك بطلا للكأس

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر عام 2003، سجل عماد متعب ، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، هدفه الأجمل على الإطلاق فى مرمى منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالإمارات.المنتخب الوطني حقق مفاجأة وقتها بالفوز على منتخب انجلترا بهدف نظيف أحرزه عماد متعب بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعى إنجلترا ليسجل الفراعنة أول فوز على منتخب إنجلترا فى تاريخ المواجهات الرسمية بينهما.بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وأمامه محمد الزيات وأمير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين أحمد فتحى، وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب، وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.وتأهل منتخب مصر لدور الستة عشر ليخرج على يد الأرجنتين بالهدف الذهبي.

في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر 1938، توج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الغريم التقليدي الأهلي بعد مباراة فاصلة بنتيجة 1- صفر، بعد تعادلهما في اللقاء الأول بنتيجة 1-1 ، الذي أقيم يوم 14مايو 1938 ، خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من: يحيي إمام وإبراهيم نجم الدين وإبراهيم حليم و حسن الفار وعمر شندي وحسين لبيب ومحمد لطيف و محمد حسن حلمي ومصطفي كامل طه ومختار حافظ زقلط.

بينما خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من حسن ذهني و الوحش و مراد فهمي و مصطفي العلواني“الكسار” و حسين الفار و مصطفي لطيف و عبد الكريم صقر و صالح الصواف و حسين مدكور و عبد المجيد العشري.

سجل هدف اللقاء الوحيد حسين الفار لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 ، أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد فؤاد حافظ حكم الساحة.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.