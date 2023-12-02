الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة سوار الغينى

MENAFN - Youm7) يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مرانه الختامي اليوم السبت استعدادا لمواجهة سوار الغينى في المباراة المقررلها في التاسعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.



ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى من مران الزمالك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفاز الزمالك

على أبوسليم الليبى بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث استطاع يوسف أوباما إحراز هدف الزمالك من رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.