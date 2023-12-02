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أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة يانج أفريكانز الليلة.. إنفو جراف

12/2/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد
الأهلى
لمواجهة
يانج أفريكانز
التنزانى فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للمارد الأحمر، بإضافة لقب جديد لرحلته التاريخية مع الأهلى، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي
الأهلي
تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 74 مباراة، فاز فى 50 لقاءً، وتعادل فى 17 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 134 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، فى الموسم الجديد الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها لاسيما بعد خسارة السوبر الافريقى والدوري الافريقى.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر
لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما
توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وحقق كولر في أول مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هى دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى فى تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.


أرقام كولر





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