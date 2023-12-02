-->

Saturday, 02 December 2023 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الامريكي يرحب بإعلان الامارات انشاء صندوق للحلول المناخية عالميا

12/2/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 12 (كونا) -- رحب الرئيس الامريكي جو بايدن بإعلان رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
وقال بايدن في بيان صحفي مساء أمس السبت ان هذا الصندوق هو "أداة تحفيزية لتمويل تهدف الى تعبئة رأس المال والاستثمار اللازم لمكافحة أزمة المناخ العالمية".
وأكد بايدن ان الصندوق من شأنه ان يلعب "دورا مهما" في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة وتخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار للتركيز على تسهيل الاستثمار في البلدان الاقل نموا والدول النامية.
وأوضح ان "تلك الخطوة تعكس الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والذي تم ترسيخه في العام الماضي من خلال شراكتنا لتسريع الطاقة النظيفة وتوسيع استثمارات تلك الطاقة وخفض الانبعاثات على مستوى العالم".
وكان رئيس الامارات اعلن في افتتاح اعمال القمة العالمية للمناخ (كوب 28) أمس انشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية وسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة ويهدف الى تحفيز جمع واستثمار 250 مليارا بحلول عام 2030.
يذكر ان فعاليات (كوب 28) تستمر حتى ال12 من ديسمبر الجاري بمشاركة اكثر من 70 الف شخص من 198 دولة. (النهاية)

ا م م / ط م ا



MENAFN02122023000071011013ID1107524903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث