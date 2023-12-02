الرئيس الامريكي يرحب بإعلان الامارات انشاء صندوق للحلول المناخية عالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 12 (كونا) -- رحب الرئيس الامريكي جو بايدن بإعلان رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
وقال بايدن في بيان صحفي مساء أمس السبت ان هذا الصندوق هو "أداة تحفيزية لتمويل تهدف الى تعبئة رأس المال والاستثمار اللازم لمكافحة أزمة المناخ العالمية".
وأكد بايدن ان الصندوق من شأنه ان يلعب "دورا مهما" في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة وتخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار للتركيز على تسهيل الاستثمار في البلدان الاقل نموا والدول النامية.
وأوضح ان "تلك الخطوة تعكس الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والذي تم ترسيخه في العام الماضي من خلال شراكتنا لتسريع الطاقة النظيفة وتوسيع استثمارات تلك الطاقة وخفض الانبعاثات على مستوى العالم".
وكان رئيس الامارات اعلن في افتتاح اعمال القمة العالمية للمناخ (كوب 28) أمس انشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية وسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة ويهدف الى تحفيز جمع واستثمار 250 مليارا بحلول عام 2030.
يذكر ان فعاليات (كوب 28) تستمر حتى ال12 من ديسمبر الجاري بمشاركة اكثر من 70 الف شخص من 198 دولة. (النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN02122023000071011013ID1107524903
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