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دول (أوكوس) تؤكد العمل على تزويد أستراليا بغواصات نووية في أقرب وقت ممكن

12/2/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 12 (كونا) -- أعلنت الدول الأعضاء باتفاقية (أوكوس) الأمنية أنها تعمل على حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية في "أقرب وقت ممكن" وهو إجراء سبق أن أثار غضبا فرنسيا ضد الولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع وزاري أمس الجمعة لدول (أوكوس) التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا استضافه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز ووزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وشدد الوزراء على أنه "في مواجهة بيئة أمنية متطورة تقدم أوكوس فرصة للأجيال لتحديث وتعزيز الشراكات والتعاون الطويل الأمد لمواجهة التحديات الأمنية العالمية والمساهمة في الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
وأكد المشاركون مجددا أن "جوهر هذه الشراكة يكمن في التصميم المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار وضمان بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة خالية من الإكراه والعدوان" في إشارة إلى بعض التحركات التي تقوم بها الصين والتي تلقى معارضة من الولايات المتحدة وشركاء لها.
وذكر البيان المشترك أن دول أوكوس "تساهم في الردع المتكامل .. وتعزز زيادة الأمن والاستقرار".
واتفق الوزراء على أن النهوض بأوكوس يتطلب التزاما مستمرا بتبسيط ضوابط التجارة الدفاعية وتبادل المعلومات مع تقليل الحواجز السياسية والمالية.
وسبق أن أكدت الدول الثلاث المشكلة لشراكة أوكوس أن هذه الشراكة الأمنية المعززة لا تستهدف الصين أو أي بلد آخر.
وأعلنت الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة في 15 سبتمبر 2021 إنشاء شراكة أمنية ثلاثية "معززة" للدفاع ضد التهديدات "السريعة التطور".
وتسببت الشراكة في غضب فرنسي لأنها تقضي بإلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار مع باريس ومنح صفقة مماثلة للولايات المتحدة معللة ذلك بأفضلية الغواصات الأمريكية التي تعمل بالوقود النووي على نظيرتها الفرنسية التي تعمل بالديزل. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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