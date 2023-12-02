دول (أوكوس) تؤكد العمل على تزويد أستراليا بغواصات نووية في أقرب وقت ممكن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 12 (كونا) -- أعلنت الدول الأعضاء باتفاقية (أوكوس) الأمنية أنها تعمل على حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية في "أقرب وقت ممكن" وهو إجراء سبق أن أثار غضبا فرنسيا ضد الولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع وزاري أمس الجمعة لدول (أوكوس) التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا استضافه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز ووزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وشدد الوزراء على أنه "في مواجهة بيئة أمنية متطورة تقدم أوكوس فرصة للأجيال لتحديث وتعزيز الشراكات والتعاون الطويل الأمد لمواجهة التحديات الأمنية العالمية والمساهمة في الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
وأكد المشاركون مجددا أن "جوهر هذه الشراكة يكمن في التصميم المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار وضمان بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة خالية من الإكراه والعدوان" في إشارة إلى بعض التحركات التي تقوم بها الصين والتي تلقى معارضة من الولايات المتحدة وشركاء لها.
وذكر البيان المشترك أن دول أوكوس "تساهم في الردع المتكامل .. وتعزز زيادة الأمن والاستقرار".
واتفق الوزراء على أن النهوض بأوكوس يتطلب التزاما مستمرا بتبسيط ضوابط التجارة الدفاعية وتبادل المعلومات مع تقليل الحواجز السياسية والمالية.
وسبق أن أكدت الدول الثلاث المشكلة لشراكة أوكوس أن هذه الشراكة الأمنية المعززة لا تستهدف الصين أو أي بلد آخر.
وأعلنت الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة في 15 سبتمبر 2021 إنشاء شراكة أمنية ثلاثية "معززة" للدفاع ضد التهديدات "السريعة التطور".
وتسببت الشراكة في غضب فرنسي لأنها تقضي بإلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة 40 مليار دولار مع باريس ومنح صفقة مماثلة للولايات المتحدة معللة ذلك بأفضلية الغواصات الأمريكية التي تعمل بالوقود النووي على نظيرتها الفرنسية التي تعمل بالديزل. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
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