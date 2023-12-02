سوريا: وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا بمحيط دمشق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم السبت أن وسائط دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه "حوالي الساعة 35ر1 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها" مشيرا إلى "أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)
ا ب / ط م ا
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