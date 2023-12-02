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سوريا: وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا بمحيط دمشق

12/2/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم السبت أن وسائط دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه "حوالي الساعة 35ر1 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها" مشيرا إلى "أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)

ا ب / ط م ا



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