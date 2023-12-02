واشنطن تدعو العراق الى الوفاء بالتزاماته بحماية المنشآت التي تستضيف أمريكيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 12 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الحكومة العراقية الى الوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي تستضيف مواطنين أمريكيين على اراضيها.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان مساء أمس الجمعة إن بلينكن أكد أيضا في اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ضرورة قيام الحكومة العراقية بملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف مواطنين امريكيين في العراق.
وذكر البيان ان بلينكن والسوداني بحثا خلال الاتصال اخر التطورات في قطاع غزة والحاجة الى منع اتساع رقعة الصراع.
واضاف ان الجانبين ناقشا كذلك الوضع الانساني في غزة والتنسيق المشترك مع الشركاء الاخرين في المنطقة لتحديد الخطوات اللازمة لوضع اساس لسلام عادل ودائم.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اعلنت امس ان اجمالي عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا ارتفع إلى 74 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي. (النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN02122023000071011013ID1107524900
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