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واشنطن تدعو العراق الى الوفاء بالتزاماته بحماية المنشآت التي تستضيف أمريكيين

12/2/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 12 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الحكومة العراقية الى الوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي تستضيف مواطنين أمريكيين على اراضيها.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان مساء أمس الجمعة إن بلينكن أكد أيضا في اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ضرورة قيام الحكومة العراقية بملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف مواطنين امريكيين في العراق.
وذكر البيان ان بلينكن والسوداني بحثا خلال الاتصال اخر التطورات في قطاع غزة والحاجة الى منع اتساع رقعة الصراع.
واضاف ان الجانبين ناقشا كذلك الوضع الانساني في غزة والتنسيق المشترك مع الشركاء الاخرين في المنطقة لتحديد الخطوات اللازمة لوضع اساس لسلام عادل ودائم.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اعلنت امس ان اجمالي عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا ارتفع إلى 74 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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