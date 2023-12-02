سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 20ر3 دولار ليبلغ 12ر84 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 20ر3 دولار ليبلغ 12ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 32ر87 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 98ر1 دولار لتبلغ 88ر78 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89ر1 دولار لتبلغ 07ر74 دولار.(النهاية)
خ م / ط أ ب
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