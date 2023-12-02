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وفا: استشهاد 190 فلسطينيا منذ انتهاء الهدنة في غزة

12/2/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 -12 (كونا) -- قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت إن 190 فلسطينيا معظمهم من النساء والاطفال استشهدوا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة صباح أمس الجمعة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم قصفها العنيف برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف منذ ساعات الفجر الأولى قصفه للمناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.
وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت كذلك سلسلة غارات على (القرارة) شمال شرق خان يونس ودمرت أربعة منازل بشكل كامل كما قصفت ثلاثة مساجد.
واشارت الى ان الطائرات والزوارق الحربية قصفت كذلك مناطق في (دير البلح) واستهدفت (الشيخ رضوان) و (جباليا) و(بيت لاهيا) شمال القطاع. ومن جهتها اعلنت نقابة الصحفيين ان 67 صحفيا وعاملا في قطاع الاعلام استشهدوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي. وقالت في بيان ان "استشهاد دكتور الاعلام ادهم حسونة والمصور الصحفي عبد الله درويش والمصور منتصر الصواف يرفع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية في القطاع منذ العدوان الى 67 ".
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم ان "فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل القضية الفلسطينية".
وطالبت في بيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء الحرب الانتقامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. كما طالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على عناصر المستوطنين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات على المواطنين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومن يقف خلفها ويمولها ويدعمها لتصعيد وتفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى تسجيل إصابة أكثر من 37 ألف شخص في حصيلة غير نهائية.
وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين لكنه يرجح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة. (النهاية) ن ق / ط م ا

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