وفا: استشهاد 190 فلسطينيا منذ انتهاء الهدنة في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 -12 (كونا) -- قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت إن 190 فلسطينيا معظمهم من النساء والاطفال استشهدوا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة صباح أمس الجمعة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم قصفها العنيف برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف منذ ساعات الفجر الأولى قصفه للمناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.
وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت كذلك سلسلة غارات على (القرارة) شمال شرق خان يونس ودمرت أربعة منازل بشكل كامل كما قصفت ثلاثة مساجد.
واشارت الى ان الطائرات والزوارق الحربية قصفت كذلك مناطق في (دير البلح) واستهدفت (الشيخ رضوان) و (جباليا) و(بيت لاهيا) شمال القطاع. ومن جهتها اعلنت نقابة الصحفيين ان 67 صحفيا وعاملا في قطاع الاعلام استشهدوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي. وقالت في بيان ان "استشهاد دكتور الاعلام ادهم حسونة والمصور الصحفي عبد الله درويش والمصور منتصر الصواف يرفع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية في القطاع منذ العدوان الى 67 ".
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم ان "فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل القضية الفلسطينية".
وطالبت في بيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء الحرب الانتقامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. كما طالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على عناصر المستوطنين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات على المواطنين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومن يقف خلفها ويمولها ويدعمها لتصعيد وتفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة إضافة إلى تسجيل إصابة أكثر من 37 ألف شخص في حصيلة غير نهائية.
وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين لكنه يرجح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة. (النهاية) ن ق / ط م ا
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